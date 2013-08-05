全球航运：波罗的海乾散货运价指数收低，因巴拿马型和海岬型船舶运费下滑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因巴拿马型和海岬型船舶运费走软。
波罗的海乾散货运价指数 下跌7点，或0.66%，至1,058点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌11点或0.56%，至1,939点。日均获利减少135美元至12,056美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌12点或1.18%，至1,009点。日均获利减少99美元至8,021美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在电子邮件中称，铁矿石市场仍保持相对稳定，但价格跌向每吨100美元，可能最终利好乾散货运市场，因为这将中国国内生产商排挤出市场。(完) (编译 白云; 审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。