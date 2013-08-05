更新版-美国服务业成长步伐在7月加速，升至五个月高位

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路透纽约8月5日 - 周一公布的行业报告显示，美国7月服务业增长步伐加快，从三年低位升高，因新订单升至五个月高位。

美国供应管理协会(ISM))表示，7月服务业指数从6月的52.2升至56.0，超过此前分析师预估的53。

该报告可能强化美国经济成长将在下半年增强的观点。上周ISM制造业报告显示该领域7月增速触及两年高位。

最新服务业数据甚至超过了最高预估值，并追平2月所及年内高位。

该指数超过50意味着行业扩张。

新订单分项亦触及2月以来最高，从50.8升至57.7。但就业分项指数从54.7降至53.2。