更新版-美国服务业成长步伐在7月加速，升至五个月高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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路透纽约8月5日 - 周一公布的行业报告显示，美国7月服务业增长步伐加快，从三年低位升高，因新订单升至五个月高位。
美国供应管理协会(ISM))表示，7月服务业指数从6月的52.2升至56.0，超过此前分析师预估的53。
该报告可能强化美国经济成长将在下半年增强的观点。上周ISM制造业报告显示该领域7月增速触及两年高位。
最新服务业数据甚至超过了最高预估值，并追平2月所及年内高位。
该指数超过50意味着行业扩张。
新订单分项亦触及2月以来最高，从50.8升至57.7。但就业分项指数从54.7降至53.2。
出口分项指数从47.5缓升至49.5，表明尽管收缩程度小于6月，但海外需求仍疲弱。进口分项指数从53.5降至50.5。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。