日本企业：东芝和SanDisk将合建闪存工厂，耗资约40亿美元--日经

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月6日 - 日本经济新闻报导，东芝 计划与SanDisk 修建一个制造记忆体晶片(存储器芯片)的工厂，总投资4,000亿日圆(约40亿美元)。
日经称，东芝计划在这处新厂生产16-17纳米芯片，希望使用单晶硅晶圆生产更多的芯片，赶超韩国三星电子 。
目前东芝工厂生产的芯片为19纳米规格的。
日经报导称，新厂预计将在下一会计年度投产，总产能将提高约20%。
日经还称，东芝和SanDisk将平分新建的费用，工厂地址位于三重县四日市。两家公司有一家生产NAND芯片的合资公司。
该报指出，这是东芝近两年来用于增产的首笔大型投资。(完)
(编译 白云; 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。