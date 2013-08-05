拉美汇市：巴西雷亚尔走软，美国ISM服务业数据构成拖累

路透里约热内卢8月5日 - 巴西雷亚尔周一走软，因之前数据显示美国服务业成长步伐7月加快，这让美国联邦储备理事会(美联储/FED)有理由缩减刺激规模。

但墨西哥披索持稳，交投几无变动。智利披索则走坚0.1%。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，7月非制造业指数为56，市场预估为53.0。数据公布后，美元指数上扬。

该数据缓解了上周五弱于预期的美国非农数据所引发的部分经济忧虑。

巴西雷亚尔兑美元 低见2.3015，投资者将关注此点位会否引发央行干预。雷亚尔最新下跌0.5%，报2.3005。

巴西央行一直在出售传统外汇互换合约，以为担心雷亚尔进一步贬值的投资者和企业提供对冲。

墨西哥披索兑美元 几无变动，报12.67。美国ISM数据公布后曾低见12.7036。

智利披索兑美元 收复稍早失地并上涨0.1%，因之前数据显示该国6月经济活动同比扩张4.2%，高于分析师预期。(完)

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