企业并购：欧盟批准全美航空与美国航空110亿美元的合并案

路透布鲁塞尔8月5日 - 欧盟监管当局周一批准全美航空集团(US Airways Group) 与美国航空110亿美元的合并案，此前两家公司承诺放开在希思罗和费城机场的航班时刻(slot)。

全美航空和美航做出这项让步，并承诺帮助新竞争对手进入市场，以减轻欧盟执委会对合并后公司将垄断航线的担忧。路透在7月29日报导过欧盟将很快批准该合并案。

“该决定是有条件的，条件是他们放开在伦敦希思罗机场的每日航班时刻，以及有关向伦敦-费城航线引入竞争对手的其它承诺，”欧盟反垄断当局在声明中称。

执委会表示，两家公司还需与上述航线上的一家新竞争对手签订一项特殊协议。(完)