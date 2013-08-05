东京汇市：英镑因服务业数据强劲而表现抢眼，澳元静待央行利率决定

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰元 触及一年低点0.7670美元后展开明显反弹，亦吸引了市场注意力。
在新西兰最大的出口商恒天然 爆出食品安全问题后，投资者起初抛售新西兰元。
恒天然周一努力安抚消费者，表示其在中国没有面临全面禁售令。中国是该公司最大的市场。
交易商称，来自银行和企业的良好买兴扶助新西兰元反弹至0.7848美元。对新西兰央行将升息的预期也支撑新西兰元，尽管升息时点估计在明年。
周二亚洲将公布的经济数据包括澳洲贸易收支和日本领先指标。欧洲方面，将有意大利国内生产总值(GDP)和德国工业订单数据。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。