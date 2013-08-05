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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 07:44 BJT

东京汇市：英镑因服务业数据强劲而表现抢眼，澳元静待央行利率决定

新西兰元 触及一年低点0.7670美元后展开明显反弹，亦吸引了市场注意力。

在新西兰最大的出口商恒天然 爆出食品安全问题后，投资者起初抛售新西兰元。

恒天然周一努力安抚消费者，表示其在中国没有面临全面禁售令。中国是该公司最大的市场。

交易商称，来自银行和企业的良好买兴扶助新西兰元反弹至0.7848美元。对新西兰央行将升息的预期也支撑新西兰元，尽管升息时点估计在明年。

周二亚洲将公布的经济数据包括澳洲贸易收支和日本领先指标。欧洲方面，将有意大利国内生产总值(GDP)和德国工业订单数据。(完)
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