《日本财政焦点》IMF呼吁日本维持两阶段调高消费税的计划

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**消费税辩论**
多位消息人士表示，日本首相安倍晋三下令研究调高消费税的替代方案，以避免破坏“安倍经济学”政策组合所带动的经济复苏。
IMF支持安倍经济学，但也同时表示日本必须最终调高消费税率至少至15%，并尽快提出一个可靠的整顿财政计划，以降低其债务。
IMF的Schiff表示，应该按照原定计划调高消费税，好让投资人相信日本解决财政问题的诚意。
他指出，“所有人都知道日本的债务负担非常庞大...他们必须支付降低债务-国内生产总值(GDP)比率的一项中期计划的首付款。”
Schiff称，消费税可能略为打击明年的经济成长，因消费者料将缩减购买，但其影响将小于政府预估的减损GDP成长率0.6个百分点。
若经济成长因为消费税的关系而进一步放缓，日本可以考虑其他办法强化复苏力道，例如投资方案或扩大货币刺激等。
Schiff指出，“但这样的状况要比完全不推动上调消费税来得好，因我们认为这对于维持投资人信心至关重要。”
IMF报告估计，若不调高消费税，日本净公共债务相当于GDP比例将在2030年升至约245%，若按照原定时程调高消费税，则该比例料为210%。
然而根据IMF决策机构执行董事会发布的一份声明，IMF内部对于两阶段调高消费税计划的可行性也存在不同看法。
董事们“大致支持”日本在2015年之前调高消费税一倍的计划，不过有少数董事“对于其可能给成长造成的负面冲击表示关切”。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。