《日本财政焦点》IMF呼吁日本维持两阶段调高消费税的计划

**消费税辩论**

多位消息人士表示，日本首相安倍晋三下令研究调高消费税的替代方案，以避免破坏“安倍经济学”政策组合所带动的经济复苏。

IMF支持安倍经济学，但也同时表示日本必须最终调高消费税率至少至15%，并尽快提出一个可靠的整顿财政计划，以降低其债务。

IMF的Schiff表示，应该按照原定计划调高消费税，好让投资人相信日本解决财政问题的诚意。

他指出，“所有人都知道日本的债务负担非常庞大...他们必须支付降低债务-国内生产总值(GDP)比率的一项中期计划的首付款。”

Schiff称，消费税可能略为打击明年的经济成长，因消费者料将缩减购买，但其影响将小于政府预估的减损GDP成长率0.6个百分点。

若经济成长因为消费税的关系而进一步放缓，日本可以考虑其他办法强化复苏力道，例如投资方案或扩大货币刺激等。

Schiff指出，“但这样的状况要比完全不推动上调消费税来得好，因我们认为这对于维持投资人信心至关重要。”

IMF报告估计，若不调高消费税，日本净公共债务相当于GDP比例将在2030年升至约245%，若按照原定时程调高消费税，则该比例料为210%。

然而根据IMF决策机构执行董事会发布的一份声明，IMF内部对于两阶段调高消费税计划的可行性也存在不同看法。