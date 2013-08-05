《中国报摘》--中国证券报8月6日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--中国央行7月续发1,838亿元人民币三年期央票。市场人士认为，央行“锁长放短”的流动性管理方式创新，显示央行货币政策总体思路是保持流动性合理适中，未来货币政策取向依然是相对中性。
* 其他:
--据信托公司人士透露，通过信托产品发行创新，政信合作仍可通过各种方式绕开政策监管为地方融资平台输入资金。伴随偿债高峰期来临，以往依赖信托融资的地方政府尤其是区县级政府，可能将面临严重的债务风险。
--中国信托业协会发布数据，截止二季度末，67家信托公司管理的信托资产规模为9.45万亿元，上半年信托业实现利润总额257.76亿元。
--五粮液 宣布以2.55亿元投资河北永不分梨酒业公司，占其51%股份，并多方合作在河北建立白酒灌装工业园，预计总投资60亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。