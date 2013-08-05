《中国报摘》--中国证券报8月6日

* 头版头条:

--中国央行7月续发1,838亿元人民币三年期央票。市场人士认为，央行“锁长放短”的流动性管理方式创新，显示央行货币政策总体思路是保持流动性合理适中，未来货币政策取向依然是相对中性。

* 其他:

--据信托公司人士透露，通过信托产品发行创新，政信合作仍可通过各种方式绕开政策监管为地方融资平台输入资金。伴随偿债高峰期来临，以往依赖信托融资的地方政府尤其是区县级政府，可能将面临严重的债务风险。

--中国信托业协会发布数据，截止二季度末，67家信托公司管理的信托资产规模为9.45万亿元，上半年信托业实现利润总额257.76亿元。

--五粮液 宣布以2.55亿元投资河北永不分梨酒业公司，占其51%股份，并多方合作在河北建立白酒灌装工业园，预计总投资60亿元。(完)