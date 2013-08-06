《企业并购焦点》亚马逊创始人贝罗斯将收购华盛顿邮报

据华盛顿邮报称，贝罗斯从华盛顿邮报公司买入该报纸的同时，还会买入其它报纸资产。亚马逊将与购买华盛顿邮报的交易无关。

这宗让许多行业观察人士感到意外的交易是通过Allen & Co私下安排进行的。今年早前已有数宗几乎算是史无前例的媒体业交易，上周末波士顿邮报才刚刚宣布出售交易，Tribune Co则剥离了它的出版和广播业务，洛杉矶时报据悉也有意出售。

**Graham家族放弃华盛顿邮报**

华盛顿邮报董事长兼执行长Donald E. Graham解释了出售报纸的原因，该报将继续由执行长Katharine Weymouth主导日常事务。Graham家族是华盛顿邮报的东家。

“由于报纸业务在继续带来我们解决不了的问题，所以Katharine和我开始扪心自问，我们这个小规模上市公司是否还是这份报纸最合适存在的地方。我们的营收已经连续七年出现下降，”Graham在给雇员的信中说。

“贝罗斯出色的技术和商业天分，长远的眼光、以及正派的为人，让他成为华盛顿邮报独一无二的合适新东家。”

这宗交易涵盖华盛顿邮报和其它出版业务。包括报纸Express、The Gazette Newspapers、Southern Maryland Newspapers、Fairfax County Times、El Tiempo Latino和Greater Washington Publishing。

据福布斯杂志，贝罗斯在全球富豪榜上排名第19，个人财富达252亿美元。他进行的另外一个大型个人项目名为Blue Origin，旨在成为首个非政府资金支持、向太空运送人和货物的风险项目之一，这个项目有可能赢得本该归美国航空暨太空总署(NASA)的高利润合同。

贝罗斯在这个项目上已经耗资数百万美元，未来还将投入更多的钱。

对于周一购买华盛顿邮报的交易，贝罗斯没有详细说明他的动机。但早在2009年Kindle 2首发仪式上，在被问及Kindle电子书是否能帮到纸媒时，贝罗斯回答说，他认为“的确有机会”挽救新闻业。(完)