《企业并购焦点》亚马逊创始人贝罗斯将收购华盛顿邮报

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
据华盛顿邮报称，贝罗斯从华盛顿邮报公司买入该报纸的同时，还会买入其它报纸资产。亚马逊将与购买华盛顿邮报的交易无关。
这宗让许多行业观察人士感到意外的交易是通过Allen & Co私下安排进行的。今年早前已有数宗几乎算是史无前例的媒体业交易，上周末波士顿邮报才刚刚宣布出售交易，Tribune Co则剥离了它的出版和广播业务，洛杉矶时报据悉也有意出售。
**Graham家族放弃华盛顿邮报**
华盛顿邮报董事长兼执行长Donald E. Graham解释了出售报纸的原因，该报将继续由执行长Katharine Weymouth主导日常事务。Graham家族是华盛顿邮报的东家。
“由于报纸业务在继续带来我们解决不了的问题，所以Katharine和我开始扪心自问，我们这个小规模上市公司是否还是这份报纸最合适存在的地方。我们的营收已经连续七年出现下降，”Graham在给雇员的信中说。
“贝罗斯出色的技术和商业天分，长远的眼光、以及正派的为人，让他成为华盛顿邮报独一无二的合适新东家。”
这宗交易涵盖华盛顿邮报和其它出版业务。包括报纸Express、The Gazette Newspapers、Southern Maryland Newspapers、Fairfax County Times、El Tiempo Latino和Greater Washington Publishing。
据福布斯杂志，贝罗斯在全球富豪榜上排名第19，个人财富达252亿美元。他进行的另外一个大型个人项目名为Blue Origin，旨在成为首个非政府资金支持、向太空运送人和货物的风险项目之一，这个项目有可能赢得本该归美国航空暨太空总署(NASA)的高利润合同。
贝罗斯在这个项目上已经耗资数百万美元，未来还将投入更多的钱。
对于周一购买华盛顿邮报的交易，贝罗斯没有详细说明他的动机。但早在2009年Kindle 2首发仪式上，在被问及Kindle电子书是否能帮到纸媒时，贝罗斯回答说，他认为“的确有机会”挽救新闻业。(完)
(编译 朱晓军/李春喜/白云; 审校 张明钧/张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。