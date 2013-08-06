金砖国家：8月5日股汇市收盘纵览

路透8月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月5日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报956.40点。

中国股市：沪综指收升1%连五日上涨，产业扶持政策出台令信心趋稳。

香港股市：恒生指数勉力收升，汇控公布财报前股价走高。

中国汇市：人民币收涨至逾两个月新高，市场仍期待进一步指引。

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印度股市：周一回升，结束了连跌八日的势头，由近期受到打击的银行及消费品类股领军上涨。指标BSE指数 收高0.1%，至19,182.26点。NSE指数 涨0.13%，报5,685.40。

印度汇市：印度卢比小幅走强，在上周录得近两年来最大周度跌幅后回升，因弱于预期的美国非农就业数据提振了亚洲风险货币，同时外资银行沽出美元也对卢比有所支撑。卢比兑美元 收报60.88/89，周五收报61.10/11。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,333.420点。MSCI明晟俄罗斯指数 收涨0.03%至728.76点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.18%，报32.9055卢布，卢布兑欧元 跌0.15%，报43.6645卢布。

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巴西股市：巴西股市持平，因投资者静候本周稍晚发布的权重股公司财报，包括矿企巴西淡水河谷和国有油企Petrobras。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 微跌0.08%报48,436.44点。

巴西汇市：巴西雷亚尔走软，美国ISM服务业数据构成拖累。

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南非股市：收高，受African Bank Investments 股票上涨提振。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.31%至37,334.82。综合指数 收高0.25%，报41,803.93点。