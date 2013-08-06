金砖国家：8月5日股汇市收盘纵览

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透8月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月5日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报956.40点。
中国股市：沪综指收升1%连五日上涨，产业扶持政策出台令信心趋稳。
香港股市：恒生指数勉力收升，汇控公布财报前股价走高。
中国汇市：人民币收涨至逾两个月新高，市场仍期待进一步指引。
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印度股市：周一回升，结束了连跌八日的势头，由近期受到打击的银行及消费品类股领军上涨。指标BSE指数 收高0.1%，至19,182.26点。NSE指数 涨0.13%，报5,685.40。
印度汇市：印度卢比小幅走强，在上周录得近两年来最大周度跌幅后回升，因弱于预期的美国非农就业数据提振了亚洲风险货币，同时外资银行沽出美元也对卢比有所支撑。卢比兑美元 收报60.88/89，周五收报61.10/11。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,333.420点。MSCI明晟俄罗斯指数 收涨0.03%至728.76点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.18%，报32.9055卢布，卢布兑欧元 跌0.15%，报43.6645卢布。
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巴西股市：巴西股市持平，因投资者静候本周稍晚发布的权重股公司财报，包括矿企巴西淡水河谷和国有油企Petrobras。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 微跌0.08%报48,436.44点。
巴西汇市：巴西雷亚尔走软，美国ISM服务业数据构成拖累。
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南非股市：收高，受African Bank Investments 股票上涨提振。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.31%至37,334.82。综合指数 收高0.25%，报41,803.93点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，公债收益率下滑。 (完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。