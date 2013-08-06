美国政经:奥巴马将提议逐步关闭房利美和房贷美，以加快楼市复苏

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿8月5日 - 美国白宫表示，奥巴马总统将在周二的演讲中提议整顿美国的抵押贷款金融体系，对这个错综复杂且看法两极分化的问题发布意见。抵押贷款金融问题是2007-2009金融危机的主要根源，目前继续在拖累经济复苏。
政府高级官员称，奥巴马将提议逐步关闭房利美和房贷美，以一个新体系取而代之在该体系之下，民间市场从银行购买部分房屋贷款，并将其打包为证券出售给投资者。抵押贷款证券化被认为是推动资本流入楼市和借款人获得信贷的关键。
根据官员和白宫声明的说法，政府的角色将缩减为提供某种形式的保险或担保，以及进行相关监管。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。