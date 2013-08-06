美国政经:奥巴马将提议逐步关闭房利美和房贷美，以加快楼市复苏

路透华盛顿8月5日 - 美国白宫表示，奥巴马总统将在周二的演讲中提议整顿美国的抵押贷款金融体系，对这个错综复杂且看法两极分化的问题发布意见。抵押贷款金融问题是2007-2009金融危机的主要根源，目前继续在拖累经济复苏。

政府高级官员称，奥巴马将提议逐步关闭房利美和房贷美，以一个新体系取而代之在该体系之下，民间市场从银行购买部分房屋贷款，并将其打包为证券出售给投资者。抵押贷款证券化被认为是推动资本流入楼市和借款人获得信贷的关键。

根据官员和白宫声明的说法，政府的角色将缩减为提供某种形式的保险或担保，以及进行相关监管。(完)