《中国债券市场每日交易备忘》--8月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.65% 电信科学技术研究院20.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行和北京银行主承 江苏江南商贸集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，交行主承 淮南矿业集团29亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 珠海九洲控股2.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 武钢集团70亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 唐山三友碱业8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 申能集团公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和工商银行主承 天津自来水集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 安东石油技术集团公司2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 山东路桥集团3.2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 天津中环电子信息集团2亿元一年期短融041368002，票面利率5.9% 太钢不锈 20亿元一年期短融041351033，票面利率4.9% ============================================================================ 三、缴款： 财政部代发238亿元五年期地方债139106，票面利率3.87% 中国核工业建设集团15亿元九个月期超短期融资券 中信证券 40亿元三个月期短融 浙江物产集团5亿元一年期短融 天津旅游控股集团3.5亿元一年期短融 华电能源 13亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 广东交通公司10亿元10年期固息债078039付息，票面利率5.20% 南方航空 5亿元六个月期超短融011352001到期兑付，票面利率3.90% 泉州路桥建设8亿元六年期投资人选择权(4+2)1280225付息，票面利率7.00% 泉州路桥建设8亿元七年期投资人选择权(5+2)1280226付息，票面利率7.03% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银行业协会周二发布报告称，截至2012年末，全行业资产托管规模达到22.39万亿元人民币，较上年增 长58.25%，全年新增资产托管8.24万亿元。 --继上周中国房地产开发商新湖中宝 披露其定向增发预案后，多家上市房企开始披露融资预案。 其中招商地产 周三公告因筹划发行股份停牌，宋都股份 和冠城大通 则 分别推出了定向增发和可转债的融资预案。 --中国要实现全年经济发展目标需要付出艰苦努力。国家信息中心周三发布最新报告预测，下半年外贸环境不 容乐观，随着人民币升值滞后影响进一步显现，进出口增速将进一步下滑。短期应保持汇率基本稳定，中期则应 由汇率中间价逐步市场化入手，增加汇率弹性。 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 吴芳)