更新版-欧股业绩：汇丰上半年营收大降，且面临16亿美元的法律诉讼费用

“就战略性重新定位而言，有了相称的进展...贷款成长乏力导致营收疲弱，且利润下滑抑制了财务进展和报酬，”Investec分析师Ian Gordon表示。

税前获利从一年前的127亿美元升高至141亿美元，但不及分析师平均预期的146亿美元。

“最近几季成长较快速的市场一直在放缓，就连新兴市场都经历景气周期，”欧智华表示，“但实际上，这些市场的成长仍相对迅速。”

拉丁美洲的获利减少逾半至4.66亿美元，因巴西和墨西哥的不良贷款损失跳增，使汇丰在该地区的经营持续困顿。

汇丰股价在伦敦市场收跌4.4%，报7.18英镑，为欧洲银行股 当中表现最差者。周五时其股价一度冲上逾两个月高位。

香港和其他亚洲市场上半年获利81亿美元，相当于集团总获利的62%。