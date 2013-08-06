更新版-欧股业绩：汇丰上半年营收大降，且面临16亿美元的法律诉讼费用

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“就战略性重新定位而言，有了相称的进展...贷款成长乏力导致营收疲弱，且利润下滑抑制了财务进展和报酬，”Investec分析师Ian Gordon表示。
税前获利从一年前的127亿美元升高至141亿美元，但不及分析师平均预期的146亿美元。
“最近几季成长较快速的市场一直在放缓，就连新兴市场都经历景气周期，”欧智华表示，“但实际上，这些市场的成长仍相对迅速。”
拉丁美洲的获利减少逾半至4.66亿美元，因巴西和墨西哥的不良贷款损失跳增，使汇丰在该地区的经营持续困顿。
汇丰股价在伦敦市场收跌4.4%，报7.18英镑，为欧洲银行股 当中表现最差者。周五时其股价一度冲上逾两个月高位。
香港和其他亚洲市场上半年获利81亿美元，相当于集团总获利的62%。
欧智华正益发专注这些地区，并希望简化公司的复杂结构。(完) (编译 侯向明/戴素萍; 审校 张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。