《香港报摘》--经济日报8月6日

* 要闻版头条:

--汇丰 盈利达预期下限，于美国市场跌3.6元。 * 其他: --特首梁振英昨透过网志指，政府现时有需要继续以「辣招」稳定楼市；又反驳有声音要求「减辣」，指在现时资金充裕下，稳定楼市措施不能松懈。

--受惠希慎广场首个全年租金贡献带动，加上该商场出租率由去年底53%升至93%，希慎兴业 中期基本溢利10.3亿港元，升38%。

--全球最大乳制品出口商新西兰恒天然公司(Fonterra) 生产的浓缩乳清蛋白受肉毒杆菌污染，中国停止从澳洲和新西兰进口新西兰奶粉，拖累约70%原奶来自新西兰的中国旺旺 跌3.2%。(完)