《香港报摘》--经济日报8月6日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--汇丰 盈利达预期下限，于美国市场跌3.6元。 * 其他: --特首梁振英昨透过网志指，政府现时有需要继续以「辣招」稳定楼市；又反驳有声音要求「减辣」，指在现时资金充裕下，稳定楼市措施不能松懈。
--受惠希慎广场首个全年租金贡献带动，加上该商场出租率由去年底53%升至93%，希慎兴业 中期基本溢利10.3亿港元，升38%。
--全球最大乳制品出口商新西兰恒天然公司(Fonterra) 生产的浓缩乳清蛋白受肉毒杆菌污染，中国停止从澳洲和新西兰进口新西兰奶粉，拖累约70%原奶来自新西兰的中国旺旺 跌3.2%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。