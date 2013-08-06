《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月6日

*工商时报：

--台股“股王”大立光 公布7月合并营收达21.01亿台币，较前月成长7%、年增78%，创近六个月新高，符合先前法说乐观预期；大立光有好业绩撑腰，下半年喜迎旺季。

--朝野立委昨日达成共识，此次临时会将暂不处理停建核四公投案及服贸协议，优先处理军事审判制度配套修法，以及无争议的“国发会档案管理局组织法”、“内政部警政署组织法”、授权远洋渔船雇保全的“渔业法修正案”后，二次临时会就散会。

--被视为年度BOT(兴建-营运-移转模式)指标案的台北市信义区A25案，昨日下午5时截标。因没有业者投标，北市财政局宣布流标，并检讨招标条件，未来重新招标时，不排除改为“设定地上权”或调降押标金，争取寿险业青睐，力拚年底前决标。

--台湾行政院长江宜桦听取主计总处对筹编2014年度总预算报告，同意公建预算适度扩张成长，会比经建会呈报的1,673亿台币成长，但经建会要求额外请征数约360亿台币，财主单位难以照单全收，因此公建预算总数能否达1,900亿台币的水准仍有变数。

*经济日报：

--寿险业最快本周重返不动产市场。可靠消息指出，先前因金检缺失被禁止投资不动产的10家寿险公司中，包括国泰、新光、富邦、南山及台湾人寿等七家大型寿险公司，最快本周起即可望陆续解禁，有助活络商办市场交易。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。