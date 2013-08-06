《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月6日

路透香港8月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7565港元<HK D=>) 美股道琼工业指数 周一收低46.23点或0.3%，报15612.13点。因缺乏重大消息，令市场没有方 向。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.310 -0.36 7770 14.141 -0.42 中国铝业 7.980 0.13 11357 2.476 -0.57 中国移动 53.400 -0.69 75589 82.839 -0.37 中国人寿 35.800 -0.67 48105 18.512 -0.58 中石油 116.810 -0.90 27827 9.060 -0.76 中石化 74.700 -0.86 17669 5.794 -0.10 汇丰控股 55.370 -4.49 591181 85.895 -4.08 中电信 50.920 -0.20 14730 3.950 -0.76 中国联通 14.550 -0.95 94442 11.286 -0.30 兖州煤业 6.900 -0.86 44302 5.352 -0.71 华能国际 41.850 -1.02 7917 8.115 -0.55 南方航空 18.520 -1.38 3956 2.873 0.45 东方航空 15.420 -0.84 3783 1.196 -50.16 中芯国际 4.030 8.63 266992 0.625 5.96(完 )