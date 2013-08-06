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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月6日

路透香港8月6日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.7565港元<HK
 D=>)
 
 美股道琼工业指数      周一收低46.23点或0.3%，报15612.13点。因缺乏重大消息，令市场没有方
 向。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.310   -0.36       7770            14.141      -0.42
 中国铝业                       7.980    0.13      11357             2.476      -0.57
 中国移动                      53.400   -0.69      75589            82.839      -0.37
 中国人寿                      35.800   -0.67      48105            18.512      -0.58
 中石油                       116.810   -0.90      27827             9.060      -0.76
 中石化                        74.700   -0.86      17669             5.794      -0.10
 汇丰控股                      55.370   -4.49     591181            85.895      -4.08
 中电信                        50.920   -0.20      14730             3.950      -0.76
 中国联通                      14.550   -0.95      94442            11.286      -0.30
 兖州煤业                       6.900   -0.86      44302             5.352      -0.71
 华能国际                      41.850   -1.02       7917             8.115      -0.55
 南方航空                      18.520   -1.38       3956             2.873       0.45
 东方航空                      15.420   -0.84       3783             1.196     -50.16
 中芯国际                       4.030    8.63     266992             0.625       5.96(完
 )
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