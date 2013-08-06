巴西农业：2013/14年度大豆和玉米产量料再创新高--Celeres

路透圣保罗8月5日 - 巴西分析机构Celeres周一表示，2013/14年度巴西大豆产量料为8,520万吨，较本季创纪录产量高出4.9%，且使得大豆出口量高于国内加工量。

Celeres表示，如果天气状况配合，玉米产量可望也能连续第三年刷新纪录。其预测巴西玉米产量为8,510万吨。巴西为全球第二大玉米出口国。

Celeres在第一份大豆作物报告中表示，初步指标显示大豆种植面积扩大4.8%至2,920万公顷。该作物将于9月开始种植。

报告预测有3,950万吨大豆将在国内加工使用，另外4,100万吨大豆可能出口。

“2013/14年度的作物对这个产业来说是个结构性转折点，大豆出口首次超过国内加工量，”Celeres表示。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)