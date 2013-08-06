《全球主要国家债券发行预告》--8月6日-8月13日

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透8月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/6 日本 六个月期贴现国库券 8/6 美国 三年期公债 8/7 美国 10年期公债 8/7 日本 三个月期贴现国库券 8/8 英国 2034年到期的通膨保值公债 8/8 美国 30年期公债 8/9 日本 30年期公债 8/12 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/12 意大利 标售国库券 8/13 意大利 中长期债券 8/13 日本 五年期公债 8/13 日本 两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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