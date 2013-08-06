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债券 | 2013年 8月 6日 星期二 08:55 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月6日-8月13日

路透8月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。  
         
 日期   时间      国家     规模   发行细节
 8/6              日本            六个月期贴现国库券
 8/6              美国            三年期公债
 8/7              美国            10年期公债
 8/7              日本            三个月期贴现国库券
 8/8              英国            2034年到期的通膨保值公债
 8/8              美国            30年期公债
 8/9              日本            30年期公债
 8/12   1350      法国            标售国库券(BTF)
 8/12             意大利          标售国库券
 8/13             意大利          中长期债券
 8/13             日本            五年期公债
                                  
 8/13             日本            两年期公债
                                  
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校)
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