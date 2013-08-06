英国经济：零售业呈现2006年以来最佳7月表现--BRC

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦8月6日 - 周二公布的产业数据显示，英国零售商出现六年来最佳的7月表现，因夏季热浪、体育赛事传捷报、以及皇室增添新成员，均给予消费者花钱的理由。
英国零售业联盟(BRC)表示，7月整体零售销售金额较上年同期增加3.9%，几乎是去年7月增幅的两倍，也是2006年以来的最佳7月表现。
7月同店销售增长2.2%，为2月以来最佳月度数据。
调查显示，7月成长强劲，夏季烤肉用品销售尤其亮丽。
“食品和饮料销售飙升，消费者透过开香槟和烤肉来喜迎皇室新成员诞生、莫瑞赢得温布敦男单冠军、以及夏季温暖气候，”毕马威会计师事务所的零售主管David McCorquodale称。
尽管一次性的因素可能夸大了销售增幅，但该数据仍显示出英国经济复苏正在加速。
周一的一份调查显示，英国7月服务业扩张速度为逾六年来最快。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。