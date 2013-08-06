英国经济：零售业呈现2006年以来最佳7月表现--BRC

路透伦敦8月6日 - 周二公布的产业数据显示，英国零售商出现六年来最佳的7月表现，因夏季热浪、体育赛事传捷报、以及皇室增添新成员，均给予消费者花钱的理由。

英国零售业联盟(BRC)表示，7月整体零售销售金额较上年同期增加3.9%，几乎是去年7月增幅的两倍，也是2006年以来的最佳7月表现。

7月同店销售增长2.2%，为2月以来最佳月度数据。

调查显示，7月成长强劲，夏季烤肉用品销售尤其亮丽。

“食品和饮料销售飙升，消费者透过开香槟和烤肉来喜迎皇室新成员诞生、莫瑞赢得温布敦男单冠军、以及夏季温暖气候，”毕马威会计师事务所的零售主管David McCorquodale称。

尽管一次性的因素可能夸大了销售增幅，但该数据仍显示出英国经济复苏正在加速。