《香港报摘》--信报8月6日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--汇丰 业绩缺乏惊喜，伦敦股价挫4%。 * 其他: --华润电力 六位小股东，向香港高等法院起诉20名前任及现任董事，以追究三年前高价收购山西金业煤矿有重大法律瑕疵一案，昨天进行首日聆讯，法官给予双方各21天提交证据，以及预计年底再次聆讯。小股东代表律师于聆讯后表示，对案件胜诉非常有信心。
--受录得4.58亿港元递延所得税抵免刺激，香港电讯 上半年纯利11.89亿港元，按年大增52.8%。对于政府将于10月公布3G频谱续牌决定，董事总经理艾维朗直斥政府作法“仓促、非常愚蠢”。
--2013年上半年金价下跌，导致黄金企业需要为库存减值，招金矿业 发盈警，预期中期业绩下降。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。