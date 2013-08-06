《香港报摘》--信报8月6日

--汇丰 业绩缺乏惊喜，伦敦股价挫4%。 * 其他: --华润电力 六位小股东，向香港高等法院起诉20名前任及现任董事，以追究三年前高价收购山西金业煤矿有重大法律瑕疵一案，昨天进行首日聆讯，法官给予双方各21天提交证据，以及预计年底再次聆讯。小股东代表律师于聆讯后表示，对案件胜诉非常有信心。