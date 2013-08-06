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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 08:44 BJT

《香港报摘》--信报8月6日

* 要闻版头条:

--汇丰 业绩缺乏惊喜，伦敦股价挫4%。 * 其他: 　　--华润电力 六位小股东，向香港高等法院起诉20名前任及现任董事，以追究三年前高价收购山西金业煤矿有重大法律瑕疵一案，昨天进行首日聆讯，法官给予双方各21天提交证据，以及预计年底再次聆讯。小股东代表律师于聆讯后表示，对案件胜诉非常有信心。

--受录得4.58亿港元递延所得税抵免刺激，香港电讯 上半年纯利11.89亿港元，按年大增52.8%。对于政府将于10月公布3G频谱续牌决定，董事总经理艾维朗直斥政府作法“仓促、非常愚蠢”。

--2013年上半年金价下跌，导致黄金企业需要为库存减值，招金矿业 发盈警，预期中期业绩下降。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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