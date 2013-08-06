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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 08:50 BJT

国际油市：供应风险消退打击油价下跌，但库存预期减少抑制跌势

利比亚石油部长称，该国石油产出已增至每日约70万桶，政府正致力平息抗议行动。

产业消息人士称，在经过Forties油管五天维修后，北海Buzzard油田料在周一按计划重启。

美国服务业扩张速度在7月加快，自三年低点回升，因新订单增至五个月最高水准。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周一表示，在7月失业率下降后，联储又更加接近开始缩减大规模买债计划。此为两日来第二位联储官员发表类似的评论。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 李春喜)
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