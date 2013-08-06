全球金市：金价因美元走贬而小升，但仍接近两周低位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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周一公布的数据显示，7月美国服务业活动自三年低点回升，英国和欧元区企业活动温和扩张。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称，继上月失业率下滑后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)越发接近缩减其庞大的购债规模。这是这近几个交易日来，第二位表达此看法的人。
印度黄金进口商连续第三周在场边观望，因政策存在不确定性。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓在周一减少0.16%至917.14吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。