全球金市：金价因美元走贬而小升，但仍接近两周低位

周一公布的数据显示，7月美国服务业活动自三年低点回升，英国和欧元区企业活动温和扩张。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称，继上月失业率下滑后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)越发接近缩减其庞大的购债规模。这是这近几个交易日来，第二位表达此看法的人。

印度黄金进口商连续第三周在场边观望，因政策存在不确定性。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其黄金持仓在周一减少0.16%至917.14吨。(完)

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