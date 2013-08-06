港报财经评论：重新调配国家金融资源--信报8月6日

重新调配国家金融资源/ 习广思

自从美国联储局在5月提出退市后，美元资金从新兴市场流出，新兴市场遭受冲击，股债汇等资产价格急跌，影响整体经济。情况至今已超过两个月，美国投资者早已消化退市消息，资金撤出新兴市场情况亦有所缓和，印尼的股债市场已稳定下来。印尼债券在这轮资金逆流中损伤甚大，印尼十年债息年初曾低见5厘，5月份抽升近280个点子。印尼政府在7月再试水温，发行不同年期国债，但录得超额认购。尽管政府经常性赤字、通胀上升等因素叫投资者担心，但当债息调整升至7.5厘水平，对许多预期低息持续的投资者来说，仍然有吸引力。亚洲债市稳定下来，也是这场热钱撤退潮稳定下来的讯号，毕竟过去两年，亚债被热钱追逐下，变成过度投资的资产，如今调整至较合理水平而已。股市亦一样，港股近期资金流有所改善，但外流停止不代表资金重新买入，中港股市成交持续低迷，反映投资者入市意欲不高。恒指全日低波幅上落，收报22,222点，上升31点，大市成交额423亿港元，沽空比率10.3%。恒指乏力向上，逐条平均线冲破，在150天线前会否受阻？

蓝筹股业绩左右大市，长和系、东亚 绩后股价造好，腾讯 强势持续涨3%。汇控 昨天公布业绩，虽然利润有增长，但成本效益比率持续下跌、按季盈利倒退，令投资者失望，其伦敦股价急跌，夜期即炒低水。业绩期由香港蓝筹揭开序幕，香港地产、银行股的业绩均平稳增长，中资蓝筹将接力，但市场非一片乐观，然后将到中小型股份派业绩。8月大市及个股表现势必波动，请先做好心理准备，本月是惊吓与惊喜交集的月份。值得一提的是，早前因退市忧虑被洗仓的两类股份——地产股及收息股，急跌过后开始回稳。利息趋升对高息股不利，惟环球经济仍未摆脱低息环境，高息股吸引力虽不如前，但仍有一定卖点。早前股价出现大调整的股份，投资者不妨留意。

6月份一场钱荒被视为央行对货币政策的表态，即不会再轻易向银行体系注入流动性，除了对银行作出警告外，也暗示金融整顿的开始，央行要扭转货币效率过低、资金空转的情况。人民银行最近发表《2013年第二季度货币政策执行报告》，报告表明央行要针对货币热、经济冷的情况，当中提到近年货币信贷增长速度较快，对支持实体经济发展上发挥了作用，但一些产能过剩、低效率企业还占用着大量金融资源，导致资金的使用效率偏低，对经济增长的推动作用亦在下降。(B02)

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提防大户挟仓/ 苏子

目前金融市场最为害怕的事件，已几可肯定是美国联储局即将收水，以及超低息环境逆转，主要发达国家将逐步进入加息周期。为何会如此害怕？简而言之，便是因为发达国家，特别是美国一旦率先进入加息周期，届时美元便受到市场追捧而走高，而美元上升的结果，便是市场的风险胃纳将下降，以及不会再用较高的杠杆从事投机炒作，出现去杠杆现象，股市亦会因此面临较大的下行风险。

因此，目前市场最希望看见的，反而是美国可以公布不太强劲的经济数据，例如上周五的就业报告；因为数据结果一旦差强人意，市场便会相信联储局将推迟收水的时间表，以及完全不用担心加息的问题，美元难以向上作出大突破，风险胃纳亦会因而上升，股市自然有运行。不过，大家要提防，即使美国经济数据表现略差，但由于联储局主席的宝座于明年1月将换人，令市场存在重大变数，故市场大户可能会利用此变数进行大挟仓图利。从而使美元在美国公布较差的经济数据后，只要数据不是非常差劲，仍然照升如仪，因为当市场上大部分投资者也相信美元，或因联储局收水机会下降而争相建立美元短仓时，基于汇市以零和游戏运作的特质，如果美元出现不跌反升的可能性便大幅提高。

目前投资者宜留意，上周五美国公布较差的就业报告，若未能迫使美元本周早段明显低收，美元稍后便大有可能出现不跌反升的相反走势。(B14)