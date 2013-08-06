《中国报摘》--其他报纸重要消息8月6日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--中国央行、银监会、证监会等七部委近期赴杭州和上海调研，并到平安陆金所和阿里巴巴考察。多位人士表示，此次摸底是针对整个互联网金融行业，是互联网金融发展以来最大规模的政府调研。
--环保部决定修改铝、铅、锌工业等六项有色金属行业国家污染物排放标准，在上述标准中加大大气污染物特别排放限值。
--据知情人士透露，近期有中小企业私募债出现付息困难，主承销券商为避免发生公开违约事件，全额回购了所发行债券，作为单一债券持有人与发行企业协调后续事宜。
**证券时报**
--国家发改委主任徐绍史称下半年将促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产调控各项政策。
**第一财经日报**
--继阿里余额宝之后，苏宁易购的易付宝也将抢滩理财市场。苏宁 将于近期正式进入基金领域，开始涉足货币基金等投资理财产品。
--珠海华润银行增发逾14亿股的增资扩股计划已获广东银监局批复，而此次增发对象正是市场流传已久的南方电网公司，南方电网或成该银行第二大股东。
**金融时报**
--评论员文章称，从国际上看，世界经济复苏进程依然缓慢，全球经济增长前景难言乐观，预计下半年仍然保持低速增长，主要发达经济体宽松货币政策退出存在不确定性，美联储退出量化宽松货币政策的短期冲击，尤其是对新兴市场经济体和发展中国家的冲击不容忽视。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。