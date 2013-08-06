《中国报摘》--其他报纸重要消息8月6日

**上海证券报**

--中国央行、银监会、证监会等七部委近期赴杭州和上海调研，并到平安陆金所和阿里巴巴考察。多位人士表示，此次摸底是针对整个互联网金融行业，是互联网金融发展以来最大规模的政府调研。

--环保部决定修改铝、铅、锌工业等六项有色金属行业国家污染物排放标准，在上述标准中加大大气污染物特别排放限值。

--据知情人士透露，近期有中小企业私募债出现付息困难，主承销券商为避免发生公开违约事件，全额回购了所发行债券，作为单一债券持有人与发行企业协调后续事宜。

**证券时报**

--国家发改委主任徐绍史称下半年将促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产调控各项政策。

**第一财经日报**

--继阿里余额宝之后，苏宁易购的易付宝也将抢滩理财市场。苏宁 将于近期正式进入基金领域，开始涉足货币基金等投资理财产品。

--珠海华润银行增发逾14亿股的增资扩股计划已获广东银监局批复，而此次增发对象正是市场流传已久的南方电网公司，南方电网或成该银行第二大股东。

**金融时报**

--评论员文章称，从国际上看，世界经济复苏进程依然缓慢，全球经济增长前景难言乐观，预计下半年仍然保持低速增长，主要发达经济体宽松货币政策退出存在不确定性，美联储退出量化宽松货币政策的短期冲击，尤其是对新兴市场经济体和发展中国家的冲击不容忽视。(完)