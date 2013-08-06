港报财经评论：母企或注资，中海外试顶--经济日报8月6日

母企或注资，中海外试顶/ 余少文

中国海外 半年盈利升32%至110亿港元，集团上调今年房地产合约销售目标至1,200亿港元，加上母公司拟注入土地及房地产项目，股价有力挑战历史高位。中国内地股市上半段反覆靠稳，下半段走高，可惜对香港中资股并没有带来太大支持，国企指数更先升后跌，全日跌8点，收报9,725点，成交额62亿港元，是今年最少，撇除半日市因素则是19个月最少的交易日，只有57%主板H股逆市上升；而红筹指数升不足1点，收4,160点，成交额31亿港元，中资股两大指数都处于待变格局。至于市场关注的业绩，中海外公布上半年营业额升27%至322亿港元，中国内地房地产发展收入占营业额约92%，盈利则升32%至110亿港元，核心盈利升27%至81亿，每股盈利1.35港元，中期息0.18港元，以昨日收市价计算23.25港元计算，半年息率约0.8厘。

中海外息率虽没有吸引力，但市场主要看其增长潜力，中海外今年上半年房地产合约销售额破纪录达801亿港元，对应销售面积524万平方米，集团已将今年全年目标由年初的1,000亿港元上调至1,200亿港元，反映集团在中国对中国内地房地产市场调控下仍录得好成绩，是股价持续高企的原因之一。虽然中海外上半年销售强劲，但楼花销售要在相关楼宇入伙后才能入帐，故上半年逾800亿港元的销售额，应要到明年才能陆续入帐，惟显示中海外未来1-2年的业绩可维持强劲增长。至于目前土地储备约3,649万平方米，较去年底增加4%，显示集团未来数年有足够土地发展，加上财政部表示推进扩大房产税改革试点范围，但没有时间表，以及政治局会议早前为下半年经济工作定调没有再要求调控房地产市场，似乎中国以拖字诀来处于调控房地产市场，冀房地产市场可撑住放缓的经济增长。即使中国下半年推出房产税改革试点范围，但改革已在市场流传大半年，内房股股价或多或少已消化相关因素，故中国内地房地产市场有望平稳发展，作为龙头之一的中海外有一定优势。

其实，内房股主要看土储、负债比率和每股NAV，中海外土储充裕，再加上母公司中国建筑股份，有意将旗下房地产事业部、中国中建地产有限公司及中建国际建设有限公司运营的房地发展业务注入中海外，有助加大中海外的土储以及中国内地房地产业务，即使中国再大力打压房地产市场，在注资概念下，已可支撑股价。(B03)