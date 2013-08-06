港报社评：社会撕裂街头混战，警队角色须恪守中立--明报8月6日

前日，两批群衆在旺角行人专用区对峙一幕，反映前线警员成为磨心，只要执法稍有偏失，就会遭到千夫所指。另外，前日的场面若以4倍加大，则人数大约与计划中的占领中环行动相若，加上踩场的反对占中人士，届时中区的情况难以想像。

这次林慧思老师讲粗话辱警肯定不对，但是法轮功摊位被青关会以横额遮挡，老师为此发表意见，无可厚非。近年大型群衆活动，经常见到部分参加者冲击警方防线，并辱骂执勤维持秩序的警员。前日，正在退休前休假的刘达强警司出席撑警员的集会，他的举措一定程度是警务人员对近年遭遇的反弹。

近年，前线警员在群衆游行集会和涉及爱国团体的活动中，警队的中立性经常受到怀疑。警队高层及监警会应该对此深入检视，并加以规范，以免警队的中立性受到质疑。警务人员在群衆集会现场执法，成为政治斗争的磨心，在警员情绪躁动未到临界点之前，警队管方应该设法消解前线警员的怨气。

从各个方面的迹象，看不到警队有任何政治取向。不过，警队只有做到不偏不倚，才可以避免使事态恶化。警队高层应该制订指引，对前线警员加强训练。

前日旺角行人专用区的对峙场面，充分说明当社会撕裂之后，情势的发展和演变就很难预估。按目前的情势，若“占领中环”成事，届时数以万计占中、反占中人士挤在中环的狭窄空间，会发生什么事，已经是摆在面前的议题。危机在前头，期望前线警员可以妥善处理对峙，才是负责任的做法。(A03)