港报社评：社会撕裂街头混战，警队角色须恪守中立--明报8月6日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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前日，两批群衆在旺角行人专用区对峙一幕，反映前线警员成为磨心，只要执法稍有偏失，就会遭到千夫所指。另外，前日的场面若以4倍加大，则人数大约与计划中的占领中环行动相若，加上踩场的反对占中人士，届时中区的情况难以想像。
这次林慧思老师讲粗话辱警肯定不对，但是法轮功摊位被青关会以横额遮挡，老师为此发表意见，无可厚非。近年大型群衆活动，经常见到部分参加者冲击警方防线，并辱骂执勤维持秩序的警员。前日，正在退休前休假的刘达强警司出席撑警员的集会，他的举措一定程度是警务人员对近年遭遇的反弹。
近年，前线警员在群衆游行集会和涉及爱国团体的活动中，警队的中立性经常受到怀疑。警队高层及监警会应该对此深入检视，并加以规范，以免警队的中立性受到质疑。警务人员在群衆集会现场执法，成为政治斗争的磨心，在警员情绪躁动未到临界点之前，警队管方应该设法消解前线警员的怨气。
从各个方面的迹象，看不到警队有任何政治取向。不过，警队只有做到不偏不倚，才可以避免使事态恶化。警队高层应该制订指引，对前线警员加强训练。
前日旺角行人专用区的对峙场面，充分说明当社会撕裂之后，情势的发展和演变就很难预估。按目前的情势，若“占领中环”成事，届时数以万计占中、反占中人士挤在中环的狭窄空间，会发生什么事，已经是摆在面前的议题。危机在前头，期望前线警员可以妥善处理对峙，才是负责任的做法。(A03)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。