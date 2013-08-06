港报社评：资金重美轻亚，受累岂止汇丰--经济日报8月6日

汇丰昨公布业绩后，其股价在伦敦捱沽，除因其盈利仅及市场预期下限，更关键的是近年汇丰轻美国、重亚太的策略。汇丰股价以至亚股、亚币后向，将端视美国故事的吸引力维持多久。

汇丰股价在伦敦曾挫近0.5%，此应是汇丰在金融海啸后被迫重整业务，虽维持美、欧、新兴市场的三脚凳格局，但减磅美国、加码亚太新兴市场，惟此却不符现已逆转的市场口味。

今年初以来，新兴国经济减速，欧洲续陷迷失，美国经济虽只弱复苏，但已变得鹤立鸡群，资金遂渐流向美国。无论亚股、亚币，甚或业务集中在亚太的跨国企业的股价，极可能续受环球资金减磅亚洲、增磅美国的影响，汇丰股价的表现，正是此趋势的反映。然而，由此引致的调整压力有多大，关键在此风气仅短期炒作，还是中期趋势？此应有两个观察点。

其一，美国弱复苏韧力。美国近期公布的经济数据好坏参半，到底美国能否令弱复苏势头持续，甚或可积累成较大复苏动力，令炒作美国复苏概念更有底气。

其二，储局退市拿捏。储局主席伯南克虽冀尽快迈退市第一步，惟美国经济仅弱复苏，若储局退市时机与力度欠准绳，恐伤复苏嫩芽。

若美国经济能跨过上述两关，美国以至环球经济都将增添动力，亚洲实体经济亦势受惠，惟金融市场上的重美轻亚概念亦势续受捧，亚太资产市场或续面临一年半载的走资潮。投资者要判断美国复苏概念还可持续多久、中间又会有多少反覆，更有利掌握未来环球资金在不同金融市场流动的底因。(A08)