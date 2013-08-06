港报社评：反对派标榜林慧思为“榜样”引发众怒--文汇报8月6日

社民连成员、宝血会培灵学校小学女教师林慧思早前用粗口辱骂警员，受到社会广泛批评。有关批评本来是就事论事，但反对派却标榜林慧思为“香港榜样”，引发了众怒。这是对港人的侮辱，反对派人士却反过来指责社会舆论对林慧思“抓住不放”，这完全是混淆是非。

若不是反对派将事件政治化，喋喋不休将林慧思抬高到“香港榜样”的高度，将她吹捧成“仗义英雄”。眼见引发众怒，林慧思和反对派又宣称“事情到此为止”。林慧思必须向被她辱骂的警员诚恳认错和道歉，反对派必须停止“盲撑”辱警教师。当然，这也绝非“事情到此为止”，林慧思其滋事行为已涉嫌干犯公众地方行为不检罪。同时，林慧思的行为也违反了《香港教育专业守则》中“应尊重法律及社会接受的行为准则”的规定。

林慧思用粗口辱骂警员，其是非曲直一目了然，最早报道林慧思辱警事件的《苹果日报》动新闻也不得不采取了批评态度。但《苹果日报》知道林慧思同其父都是社民连党员后，立即收回新闻影片，反口力撑林慧思是“正义女神”。试想，如果香港社会能够容忍辱警教师成为“榜样”，社会良知和公义何在？

香港法治举世称誉，而警队是本港法治的守护神。在反对派日甚一日挑衅警权的情况下，警队在执行职务时尽管遇到很大困难，但仍然坚持公正、文明和不偏不倚执法，令泛政治化的香港保持了社会秩序和稳定。市民看在眼里，上周日市民“支持警队严正执法”的集会，正反映公道自在人心。(A04)