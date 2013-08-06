版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 09:12 BJT

芝加哥期市：玉米期货连续第四日下跌，大豆因作物评级改善而微跌

-----------------------------------0039GMT-----------------------

合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 645.75 0.50 +0.08% 865.93 34

CBOT玉米 456.00 -4.50 -0.98% 757.11 18

CBOT大豆 1179.00 -4.25 -0.36% 1569.84 28

CBOT稻米 $15.74 -$0.02 -0.13% $15.49 51

美国原油 $106.46 -$0.10 -0.09% $89.53 58

汇率

欧元/美元 $1.326 $0.097

美元/澳元 0.892 -0.164

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐