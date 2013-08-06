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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 09:24 BJT

****《港报快速浏览》--8月6日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：要赢洋奶粉国货须自强--星岛日报                                    
 港报社评：欧罗区乍现生机，衰退有望终结--信报                                
 港报社评：资金重美轻亚，受累岂止汇丰--经济日报                              
 港报社评：反对派标榜林慧思为“榜样”引发众怒--文汇报                        
 港报社评：社会撕裂街头混战，警队角色须恪守中立--明报                        
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：重新调配国家金融资源--信报                                    
 港报财经评论：母企或注资，中海外试顶--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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