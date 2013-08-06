《香港报摘》--其他报纸重要消息8月6日

* 星岛日报

--据悉，已故全国政协副主席霍英东家族争产案将于10月28日展开聆讯。要求重开争产官司的霍震宇，认为二哥霍震寰隐瞒亡父在南沙发展项目的四分一权益，要求撤销原有的和解协议。据知，南沙项目的四分一权益涉款逾30亿港元。

--香港铁路 伙拍天津市地下铁道集团，宣布成功以20.75亿元人民币，竞投天津地铁六号线北运河站上盖土地使用权，亦是该公司在内地的第二个房地产项目，总投资额为50亿元人民币，将分期发展。

--一手新例后尚未有新盘推出的新地，旗下屯门珑门II已获批预售，将成为该集团新例后首个推售的大型新盘，按例最快月内登场；而另一项目--元朗溱柏亦落实获批预售，两盘为新盘带来逾2,500伙供应，为新例后最多。 * 苹果日报

--恒生银行 上半年核心盈利仍升近三成，至89.51亿港元，远胜巿场预期。副董事长李慧敏表示，纯利增长部份来自兴业银行的一次性会计收益，派息视乎恒生的现金流，故认为有关派息适合。

--瑞安房地产 公布7月份物业销售数据，该月合约物业销售额达到6.35亿元人民币。今年首七个月累计合约物业销售额为70.44亿元，达到全年物业销售目标90亿元的78%。 * 文汇报

--深圳市长许勤近日在深圳会见了到访的美国高盛集团副董事长兼亚太区董事长马克．史华兹一行。马克．史华兹称非常希望参与前海的金融创新，有意在前海发展跨境交易等业务。

--百丽 公布，由其间接全资拥有附属公司普冠，与鼎晖霓裳以及卖方CLSA Sunrise Capital,L.P.达成协议，同意以9,396.3万美元，收购于日本女装零售企业巴罗克日本已发行及发行在外总股本的31.96%。

--希慎兴业 公布，上半年核心盈利按年升38.1%至10.33亿港元，较市场预期佳。副主席及行政总裁刘少全相信，直至2018年新宁大厦及新宁阁重建项目完成前，集团主要会透过物业优化以及写字楼租金带动， 预计未来数年收入将会平稳增长。 * 东方日报

--天虹纺织 公布，截至今年六月三十日止六个月中期业绩，营业额按年升8.5%至36.08亿元人民币，股东应占盈利升逾两倍至4.46亿元人民币，中期息每股0.19港元。集团表示，受惠国际棉花价格下调及销售增长带动，毛利率增加8个百分点至21.4%，并望下半年毛利续升。

--新地代理租务部锺秀莲表示，旗下铜锣湾wtc more世贸中心等九大商场，上半年共录逾51.8亿港元营业额，按年增长23%并创新高，期内人流亦突破1.54亿人次，上升20%。为迎接暑假，九大商场共耗资1,084万元作宣传推广，亦为历年最多，按年升23%。 * 明报

--国浩集团 公布，持有65%股权并于新加坡上市的子公司国浩房地产，将以12亿元人民币的价格，向香港佳源集团出售旗下国祥房地产所有权益。集团预计，交易完成后，可为国浩房地产带来约5亿元人民币纯利，而出售所得款项净额将用于国浩房地产的其他投资机会。 * 大公报

--恒大地产 宣布，集团于今年1-7月的期内合约销售总金额约为527.2亿元人民币，而期内合约销售总面积约为778.6万平方米，较上年同期分别增长21.8%及9.8%，而上月录得的合约销售金额约为81.1亿元人民币。

--腾讯 )的移动即时通讯软件微信，昨宣布推出支付系统，微信5.0版本将会包含支付系统、游戏中心、表情商店等功能.分析指出，微信增加支付功能，标志着微信开始进入商业化。