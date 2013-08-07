《香港重要政经日程》--8月7日-8月14日

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
==================今日重要政经消息==================
8月7日(周三)
-- 香港金管局发布7月份香港外汇储备
-- 先进半导体 公布中期业绩。
-- 北京北辰实业股份 公布中期业绩。
-- 中华网 公布中期业绩。
-- 创兴银行 公布中期业绩。
-- 中信国际电讯 公布中期业绩。
--10:30 嘉辉化工控股 股东特别大会。
--11:00 东方报业集团 股东周年大会。
--10:00 东南国际集团 股东周年大会。
--10:30 海峡石油化工 股东周年大会。
--12:00 太兴置业 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
8月8日(周四)
-- 中芯国际集成电路制造公司 第二季业绩公布。
-- 安捷利实业 公布中期业绩。
-- 同仁堂国际 公布中期业绩。
-- 滨海投资 公布中期业绩。
-- 卜蜂莲花 公布中期业绩。
-- 赛迪顾问 公布中期业绩。
--09:30 香港资源控股 股东特别大会。
--09:30 华宝国际控股 股东周年大会。
--10:30 迪臣发展 股东周年大会。
--10:30 英皇娱乐酒店 股东周年大会。
--11:15 英皇国际控股 股东周年大会。
--10:30 荣丰联合控股 股东周年大会及股东特别大会。
--10:30 建福集团 股东周年大会。
--12:00 万保刚集团 股东周年大会。
--11:00 顺风光电 股东特别大会。
--15:00 信佳国际 股东周年大会。
--18:00 中国联通 中期业绩新闻发布会。
8月9日(周五)
-- 恒生指数第二季度回顾。
-- 佳明集团控股 挂牌。
-- 光亚 公布中期业绩。
-- 亚博科技控股 公布中期业绩。
-- 中国融保金融集团 公布中期业绩。
-- 中国有色金属 公布中期业绩。
-- 中国华润水泥 公布中期业绩。
-- 中国淀粉控股 公布中期业绩。
-- 中国风电集团 公布中期业绩。
-- 中国能源控股 公布一季度业绩。
--11:00 台泥国际集团 中期业绩新闻发布会。
--11:00 中青基业 股东特别大会。
--10:00 中国多金属 临时股东大会。
--14:00 新焦点 临时股东大会
--10:00 互太纺织 股东周年大会。
--11:30 宝光实业 股东周年大会。
--10:30 德永佳集团 股东周年大会。
8月12日(周一)
--12:30 中国家居 中期业绩后记者会。
--15:00 TCL通讯 与阿尔卡特(Alcatel)新产品记者会。
-- 中电控股 公布中期业绩。
-- 富智康集团 公布中期业绩。
-- 保诚 公布中期业绩。
8月13日(周二)
-- 光大控股 公布中期业绩。
-- 利丰公司 公布中期业绩。
-- 裕元集团 公布中期业绩。
-- 紫金矿业 公布中期业绩。
-- 中国动物保健品 公布中期业绩。
-- 中国金融投资管理 公布中期业绩。
-- 中国新城镇 公布中期业绩。
-- 中国心连心化肥 公布中期业绩。
-- 世纪金花 公布中期业绩。
-- 阜丰集团 公布中期业绩。
-- 佐丹奴国际 公布中期业绩。
-- 香港飞机工程 公布中期业绩。
-- 弘茂科技 公布中期业绩。
-- 匹克体育 公布中期业绩。
-- 宝胜国际 公布中期业绩。
-- 港大零售 公布中期业绩。
-- 赛得利控股 公布中期业绩。
-- 舜宇光学科技 公布中期业绩。
-- 阳光油砂 公布中期业绩。
-- 惠理集团 公布中期业绩。
-- 裕元集团 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。
*8月14日(周三)
-- 香港金管局公布7月外汇基金总资产。
-- 通力电子 首日挂牌交易。
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 中信泰富 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
-- 凤凰卫视 公布中期业绩。
-- 澳博控股 公布中期业绩。
-- 高鑫零售 公布中期业绩。
-- 腾讯 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA