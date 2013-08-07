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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 10:20 BJT

《香港重要政经日程》--8月7日-8月14日

==================今日重要政经消息==================

8月7日(周三)

-- 香港金管局发布7月份香港外汇储备

-- 先进半导体 公布中期业绩。

-- 北京北辰实业股份 公布中期业绩。

-- 中华网 公布中期业绩。

-- 创兴银行 公布中期业绩。

-- 中信国际电讯 公布中期业绩。

--10:30 嘉辉化工控股 股东特别大会。

--11:00 东方报业集团 股东周年大会。

--10:00 东南国际集团 股东周年大会。

--10:30 海峡石油化工 股东周年大会。

--12:00 太兴置业 股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

8月8日(周四)

-- 中芯国际集成电路制造公司 第二季业绩公布。

-- 安捷利实业 公布中期业绩。

-- 同仁堂国际 公布中期业绩。

-- 滨海投资 公布中期业绩。

-- 卜蜂莲花 公布中期业绩。

-- 赛迪顾问 公布中期业绩。

--09:30 香港资源控股 股东特别大会。

--09:30 华宝国际控股 股东周年大会。

--10:30 迪臣发展 股东周年大会。

--10:30 英皇娱乐酒店 股东周年大会。

--11:15 英皇国际控股 股东周年大会。

--10:30 荣丰联合控股 股东周年大会及股东特别大会。

--10:30 建福集团 股东周年大会。

--12:00 万保刚集团 股东周年大会。

--11:00 顺风光电 股东特别大会。

--15:00 信佳国际 股东周年大会。

--18:00 中国联通 中期业绩新闻发布会。

8月9日(周五)

-- 恒生指数第二季度回顾。

-- 佳明集团控股 挂牌。

-- 光亚 公布中期业绩。

-- 亚博科技控股 公布中期业绩。

-- 中国融保金融集团 公布中期业绩。

-- 中国有色金属 公布中期业绩。

-- 中国华润水泥 公布中期业绩。

-- 中国淀粉控股 公布中期业绩。

-- 中国风电集团 公布中期业绩。

-- 中国能源控股 公布一季度业绩。

--11:00 台泥国际集团 中期业绩新闻发布会。

--11:00 中青基业 股东特别大会。

--10:00 中国多金属 临时股东大会。

--14:00 新焦点 临时股东大会

--10:00 互太纺织 股东周年大会。

--11:30 宝光实业 股东周年大会。

--10:30 德永佳集团 股东周年大会。

8月12日(周一)

--12:30 中国家居 中期业绩后记者会。

--15:00 TCL通讯 与阿尔卡特(Alcatel)新产品记者会。

-- 中电控股 公布中期业绩。

-- 富智康集团 公布中期业绩。

-- 保诚 公布中期业绩。

8月13日(周二)

-- 光大控股 公布中期业绩。

-- 利丰公司 公布中期业绩。

-- 裕元集团 公布中期业绩。

-- 紫金矿业 公布中期业绩。

-- 中国动物保健品 公布中期业绩。

-- 中国金融投资管理 公布中期业绩。

-- 中国新城镇 公布中期业绩。

-- 中国心连心化肥 公布中期业绩。

-- 世纪金花 公布中期业绩。

-- 阜丰集团 公布中期业绩。

-- 佐丹奴国际 公布中期业绩。

-- 香港飞机工程 公布中期业绩。

-- 弘茂科技 公布中期业绩。

-- 匹克体育 公布中期业绩。

-- 宝胜国际 公布中期业绩。

-- 港大零售 公布中期业绩。

-- 赛得利控股 公布中期业绩。

-- 舜宇光学科技 公布中期业绩。

-- 阳光油砂 公布中期业绩。

-- 惠理集团 公布中期业绩。

-- 裕元集团 公布中期业绩。

-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。

*8月14日(周三)

-- 香港金管局公布7月外汇基金总资产。

-- 通力电子 首日挂牌交易。

-- 国泰航空 公布中期业绩。

-- 中信泰富 公布中期业绩。

-- 香港交易所 公布中期业绩。

-- 凤凰卫视 公布中期业绩。

-- 澳博控股 公布中期业绩。

-- 高鑫零售 公布中期业绩。

-- 腾讯 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)

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