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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 09:39 BJT

台湾债市：五年期公债殖利率盘初升逾2基点，央行将标两年定存单令短率微升

路透台北8月6日 - 台湾五年期公债 殖利率周二盘初升逾2基点，由于上日央行宣布标售100亿两年期定存单，短率微幅上扬。

一位证券商交易主管说，五年券殖利率反应的幅度尚不大，但二年期公债殖利率今日的报价很宽，〞短券利率有点跑掉，不然它本来一直都很稳而且也很低。〞

二年期公债指标券102/7期 今日尚未成交，但上日(5日)的成交利率在0.695%。

台湾央行周一意外出招，将于8月9日标售100亿的两年期定存单，这是十年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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