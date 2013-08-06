台湾债市：五年期公债殖利率盘初升逾2基点，央行将标两年定存单令短率微升

路透台北8月6日 - 台湾五年期公债 殖利率周二盘初升逾2基点，由于上日央行宣布标售100亿两年期定存单，短率微幅上扬。

一位证券商交易主管说，五年券殖利率反应的幅度尚不大，但二年期公债殖利率今日的报价很宽，〞短券利率有点跑掉，不然它本来一直都很稳而且也很低。〞

二年期公债指标券102/7期 今日尚未成交，但上日(5日)的成交利率在0.695%。