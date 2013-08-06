企业并购：中国广发证券买下Natixis旗下商品交易部门

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透巴黎8月5日 - 中国最大券商之一的广发证券 已买下法国银行Natixis 旗下部分的商品交易部门，此为中国券商扩大进军天然资源市场的最新动作。
从事原物料交易的西方银行，面临的监管和政治压力升高，摩根大通 等一些市场龙头业者考虑把旗下的大宗商品交易部门出售、分拆或达成战略性的策略联盟。
Natixis一位发言人表示，在中国深圳上市的广发证券 已买下Natixis位于伦敦的商品经纪商部门。她并称，该交易并不包括Natixis的一些客户商品交易活动。Natixis将继续这方面的业务。
根据深圳证券交易所网站上所公布的声明，广发证券的全资子公司、香港上市的广发期货，以3,610万美元收购了英国的Natixis Commodity Markets Limited。
在中国资源需求热络下，中国企业长久来一直在扩张大宗商品的交易。中国的石油企业在欧洲和美国已经坐拥许多交易台。
中国因急速工业化而对资源需求殷盛，支持了全球从石油到铁矿石市场，但中国的银行业者在大宗商品交易方面的进展却相对缓慢。(完) (编译 戴素萍 审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。