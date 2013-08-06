企业并购：中国广发证券买下Natixis旗下商品交易部门

路透巴黎8月5日 - 中国最大券商之一的广发证券 已买下法国银行Natixis 旗下部分的商品交易部门，此为中国券商扩大进军天然资源市场的最新动作。

从事原物料交易的西方银行，面临的监管和政治压力升高，摩根大通 等一些市场龙头业者考虑把旗下的大宗商品交易部门出售、分拆或达成战略性的策略联盟。

Natixis一位发言人表示，在中国深圳上市的广发证券 已买下Natixis位于伦敦的商品经纪商部门。她并称，该交易并不包括Natixis的一些客户商品交易活动。Natixis将继续这方面的业务。

根据深圳证券交易所网站上所公布的声明，广发证券的全资子公司、香港上市的广发期货，以3,610万美元收购了英国的Natixis Commodity Markets Limited。

在中国资源需求热络下，中国企业长久来一直在扩张大宗商品的交易。中国的石油企业在欧洲和美国已经坐拥许多交易台。