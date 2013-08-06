新债招标：国开行一、三、五年期固息增发债收益率低于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京8月6日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债中标收益率为4.0606%，低于市场预测均值4.16%。
该行同时招标增发的三年期固息债加权中标收益率为4.1311%，五年期加权中标收益率为4.1795%，亦低于此前4.20%和4.23%的预测均值。
市场人士表示，新债收益率走低，主要是受今日央行公开市场继续逆回购操作，且发行利率大幅走低的影响。
中国央行公开市场今日进行120亿元人民币七天期逆回购，中标利率为4.00%，较上次的4.40%大跌40个基点(bp)。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年
中标收益率 4.0606% 4.1311% 4.1795%
预测均值 4.16% 4.20% 4.23%
边际中标收益率 -- 4.1583% 4.2277%
投标倍数 3.42 4.25 2.97
稍后国开行10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对该期债的收益率预测均值为4.39%。
上述增发债的具体条款如下：
第27、28、29、31期增发债
---------------------------------------------------
发行总量 至多200亿元，每个品种上限50亿元
期限/计息方式 一、三、五、10年/固息
招标时间 8月6日
1/3/5年：9:30-10:30
10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 8月8日/7月18日
分销期 8月7日-8月8日
上市日 一年：8月12日；
三年、五年和10年：8月14日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
此前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、浮息债四债联发(F4)，以及固息浮息同时混合增发。而此次在福娃债中选择四个期限品种债同发，为首次出现。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。