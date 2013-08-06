新债招标：国开行一、三、五年期固息增发债收益率低于预期--业内人士

路透北京8月6日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债中标收益率为4.0606%，低于市场预测均值4.16%。

该行同时招标增发的三年期固息债加权中标收益率为4.1311%，五年期加权中标收益率为4.1795%，亦低于此前4.20%和4.23%的预测均值。

市场人士表示，新债收益率走低，主要是受今日央行公开市场继续逆回购操作，且发行利率大幅走低的影响。

中国央行公开市场今日进行120亿元人民币七天期逆回购，中标利率为4.00%，较上次的4.40%大跌40个基点(bp)。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标收益率 4.0606% 4.1311% 4.1795%

预测均值 4.16% 4.20% 4.23%

边际中标收益率 -- 4.1583% 4.2277%

投标倍数 3.42 4.25 2.97

稍后国开行10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对该期债的收益率预测均值为4.39%。

上述增发债的具体条款如下：

第27、28、29、31期增发债

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发行总量 至多200亿元，每个品种上限50亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标时间 8月6日

1/3/5年：9:30-10:30

10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 8月8日/7月18日

分销期 8月7日-8月8日

上市日 一年：8月12日；

三年、五年和10年：8月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。