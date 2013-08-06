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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 09:31 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元走势沉重，或测试1.2640的趋势支撑位

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* 杠杆账户的卖盘令美元兑坡元承压，可能测试1.2640的趋势线支撑位

* Gamma相关的卖盘亦令该货币对承压

* 对隔夜空仓的获利了结抑制跌势

* 美元兑坡元最新报1.2666-1.2669，交投于1.2657-1.2688。(完)

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