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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 09:43 BJT

澳洲数据：第二季房价指数较前季上升2.4%，较上年同期上升5.1%

路透悉尼8月6日 - 澳洲统计局周二公布，

* 澳洲第二季房价指数较前季上升2.4%。

* 澳洲第二季房价指数较上年同期上升5.1%。

路透调查预估为澳洲第二季房价指数较前季上升1.0%。(完)
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