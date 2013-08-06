中港贸易：6月香港出口内地黄金总量按月跌12%，自中国进口量锐减六成

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港8月6日 - 香港政府统计处周二发表的数据显示，6月份香港对中国内地的黄金总出口为111,718公斤（111.718吨），按月跌12%；月内自中国进口的黄金总量按月亦大减六成。
据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，6月由香港出口往中国的黄金数量为6,249公斤，转口至中国的数量为105,469公斤；5月份分别为9,209公斤和117,740公斤。
月内自中国进口的黄金数量为7,151公斤，5月为18,168公斤。6月份由香港净流入中国的黄金总量为104,567公斤，比5月的108,781公斤减少3.9%。
在美联储宣布今年可能缩减刺激计划后，金价今年已下跌近四分之一。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 黄金持仓量周五下降至四年新低，显示黄金投资兴致减弱，令金价承压。
现货金 于6月28日挫跌至每盎司1,180.71美元的2010年8月以来最低点后，于7月份反弹8%。今天下跌逾1%并跌破1,300美元，黄金主要消费国印度和中国的实货买盘也依旧清淡。(完) (记者 梁慧仪；审校 黄凯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。