中港贸易：6月香港出口内地黄金总量按月跌12%，自中国进口量锐减六成

路透香港8月6日 - 香港政府统计处周二发表的数据显示，6月份香港对中国内地的黄金总出口为111,718公斤（111.718吨），按月跌12%；月内自中国进口的黄金总量按月亦大减六成。

据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，6月由香港出口往中国的黄金数量为6,249公斤，转口至中国的数量为105,469公斤；5月份分别为9,209公斤和117,740公斤。

月内自中国进口的黄金数量为7,151公斤，5月为18,168公斤。6月份由香港净流入中国的黄金总量为104,567公斤，比5月的108,781公斤减少3.9%。

在美联储宣布今年可能缩减刺激计划后，金价今年已下跌近四分之一。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 黄金持仓量周五下降至四年新低，显示黄金投资兴致减弱，令金价承压。