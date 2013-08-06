台湾经济：立院临时会预定今日结束，不处理核四公投及服贸

路透台北8月6日 - 台湾立法院周一稍晚朝野协商，决议立法院第二次的临时会将在今日处理军事审判制度的相关法案，不处理外界最为关注的核四公投以及服贸相关案件。临时会预定今(6日)日结束。

针对核四公投案经在野党团的反对，执政的国民党和在野党朝野协商，决定本临时会不做处理。

但国民党团书记长赖士葆则本地媒体表示，不排除再召开临时会处理核四公投案，近期将举行党团会议凝聚共识。

自日本福岛核灾后，台湾第四座核能电厂是否继续兴建并运转成为当前重要议题。由于政府此前释出将于今年公投的立场，令这个延宕20多年的争议，可能在今年内出现决定性的结果。

百分之百公营的台电公司，先前已在核四投入2,640亿台币的经费，一旦停建，该投入资金将转为负债，令公司净值转为负数。

两岸服务贸易协议已于今年6月21日签署。但立法院先前已决议，两岸服贸协议将在下个会期9月再审。

两岸的海基会与海协会先前在6月已签订两岸服贸协议，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。