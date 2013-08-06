美国金融：CFTC官员称美联储应切断投行与大宗商品关系，以杜绝弊端

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿8月5日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)的民主党成员Bart Chilton周一表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应彻底改变允许投资银行拥有自身金属仓储和大宗商品基础建设资产的政策。
Chilton指出，银行若交易大宗商品，同时也能控制供应，就可能出现利益冲突。
“美联储应这么做，如果不这么做，国会也应该出面，”Chilton在一封电子邮件声明中称。
Chilton表示，大宗商品业务还为银行提供了绕过沃克尔规则的可能漏洞。沃克尔规则一旦开始实施，将禁止银行以自身的资金来从事投机。
他已致函美联储主席贝南克，呼吁最终的规则当明确显示银行不能从事大宗商品投机。
Chilton称，拥有实物大宗商品会使商品投机和对冲(避险)间的分界模糊掉。沃克尔规则禁止从事商品投机，但允许进行对冲。
五个不同的监管机构正在编修规则的最终版本，预计今年稍后定稿。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。