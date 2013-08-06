日本股市：日经指数盘中下跌，日圆上涨打击出口股

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京8月6日 - 日本股市日经指数周二连续第二日下跌，因日圆兑美元上涨。索尼 股价下跌，此前该公司拒绝美国一基金所提的分拆其部分娱乐业务的提议。
出口股也受挫。丰田汽车 下跌1.6%，本田汽车 跌0.8%。美元隔夜下跌0.6%至98.31日圆，最新报98.04。
日圆上涨将损及日本出口商竞争力以及其汇回国内的营收。
日经指数 盘中下跌1.4%至14,064.88点，仍低于五日及25日移动均线，但支撑于75日均线位置13,976.77点上方。
东证股价指数 下跌1.0%至1,172.93点。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。