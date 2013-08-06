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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 09:56 BJT

日本股市：日经指数盘中下跌，日圆上涨打击出口股

路透东京8月6日 - 日本股市日经指数周二连续第二日下跌，因日圆兑美元上涨。索尼 股价下跌，此前该公司拒绝美国一基金所提的分拆其部分娱乐业务的提议。

出口股也受挫。丰田汽车 下跌1.6%，本田汽车 跌0.8%。美元隔夜下跌0.6%至98.31日圆，最新报98.04。

日圆上涨将损及日本出口商竞争力以及其汇回国内的营收。

日经指数 盘中下跌1.4%至14,064.88点，仍低于五日及25日移动均线，但支撑于75日均线位置13,976.77点上方。

东证股价指数 下跌1.0%至1,172.93点。(完)
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