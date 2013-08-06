美近日将宣布是否举行美俄首脑峰会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月5日 - 美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周一称，白宫将于近日宣布总统奥巴马今年秋季是否参加莫斯科峰会。
卡尼告诉记者：“我们还在评估举行峰会的作用。预计我们在近日会就此作出决定。”
美国对俄罗斯向美国“棱镜”揭密者斯诺登提供临时庇护感到失望。根据预定计划，奥巴马将于秋季参加在俄罗斯圣彼得堡举行的20国集团（G20）峰会，此外还考虑与俄罗斯总统普京举行双边峰会。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。