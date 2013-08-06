美近日将宣布是否举行美俄首脑峰会

路透华盛顿8月5日 - 美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周一称，白宫将于近日宣布总统奥巴马今年秋季是否参加莫斯科峰会。

卡尼告诉记者：“我们还在评估举行峰会的作用。预计我们在近日会就此作出决定。”

美国对俄罗斯向美国“棱镜”揭密者斯诺登提供临时庇护感到失望。根据预定计划，奥巴马将于秋季参加在俄罗斯圣彼得堡举行的20国集团（G20）峰会，此外还考虑与俄罗斯总统普京举行双边峰会。（完）