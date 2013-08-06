英法延长驻也门使馆关闭时间

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透萨那8月5日 - 英国和法国周一宣布延长驻也门使馆的关闭时间，也门表示正加强机场和港口的安全警戒力度。
此前美国国务院表示，出于谨慎考虑，美国19个驻中东和非洲的使领馆关闭期将延长至周六，而由于穆斯林开斋节将至，其中很多使领馆本来也要闭馆。
美国最初在8月4日宣布当日关闭21个驻外外交机构。
英国上周表示英国驻也门使馆将于8月4日和5日关闭，周一宣布关闭期延长，到周四才将重新开放。
法国周日关闭了该国驻也门使馆，也已表示将到周四重新开放。
挪威广播公司(NRK)周一援引挪威外交部发言人的说法称，挪威关闭了驻也门和沙特的使馆，并加大在中东和北非其他使领馆的安保力度。
也门的安全局势成为全球焦点，因基地组织旗下最活跃的组织之一就在也门，且该国与沙特有很长的边境线。沙特是美国的盟国，也是世界最大的石油出口国。
也门内政部周日晚表示，已命令官员开斋节期间加大港口、机场及重要机构、石油管道和供电电缆等设施的安保力度。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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