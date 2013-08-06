英法延长驻也门使馆关闭时间

(本文由路透中文网编译提供)

路透萨那8月5日 - 英国和法国周一宣布延长驻也门使馆的关闭时间，也门表示正加强机场和港口的安全警戒力度。

此前美国国务院表示，出于谨慎考虑，美国19个驻中东和非洲的使领馆关闭期将延长至周六，而由于穆斯林开斋节将至，其中很多使领馆本来也要闭馆。

美国最初在8月4日宣布当日关闭21个驻外外交机构。

英国上周表示英国驻也门使馆将于8月4日和5日关闭，周一宣布关闭期延长，到周四才将重新开放。

法国周日关闭了该国驻也门使馆，也已表示将到周四重新开放。

挪威广播公司(NRK)周一援引挪威外交部发言人的说法称，挪威关闭了驻也门和沙特的使馆，并加大在中东和北非其他使领馆的安保力度。

也门的安全局势成为全球焦点，因基地组织旗下最活跃的组织之一就在也门，且该国与沙特有很长的边境线。沙特是美国的盟国，也是世界最大的石油出口国。

也门内政部周日晚表示，已命令官员开斋节期间加大港口、机场及重要机构、石油管道和供电电缆等设施的安保力度。（完）