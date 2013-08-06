版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 10:15 BJT

台湾汇市：台币早盘游走平盘附近，因韩元续涨乏力

路透台北8月6日 - 台币兑美元 周二早盘游走平盘附近。交易员指出，韩元 等亚币昨日劲扬后，早盘续涨力道不足，令台币随韩元在平盘附近整理。

汇银人士表示，韩元早盘续涨乏力，一度转为平盘偏弱整理，压抑台币续升力道，回到平盘附近游走，加以台股今日盘初大跌，外资早盘偏向买汇，激励台币早盘交易量较上日同时段增温，今日台币暂看在29.900-29.950区间整理。

“ 台股跌、韩元转弱，外资早盘偏向买汇!”一位当地银行交易员称。

不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.916-29.942，上日同时段在29.950-29.973，收盘价为29.950。

本地时间10:06时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.5分报29.945。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元盘初平盘偏弱整理，压抑台币续升力道

* 台股 盘初大跌逾1%，外资盘初偏向买汇

* 海外NDF一个月天期换汇点转为平盘，美元指数盘初小跌0.1%

* 汇市开盘52分钟成交量约1.31亿美元，交投略显增温

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.900-29.950

最新相关报导链接：

* 中国人民币兑美元中间价 为6.1753元，上日收报6.1247元

* 美国经济：美国服务业成长步伐在7月加速，升至五个月高位

* 东京汇市：英镑因服务业数据强劲而表现抢眼，澳元静待央行利率决定

* 澳洲央行焦点：利率可能进一步下调，并长时间维持在低水平

* 中国外汇：推进资本项目可兑换，提升外汇管理支持经济结构调整--外管局 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐