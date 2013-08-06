台湾汇市：台币早盘游走平盘附近，因韩元续涨乏力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月6日 - 台币兑美元 周二早盘游走平盘附近。交易员指出，韩元 等亚币昨日劲扬后，早盘续涨力道不足，令台币随韩元在平盘附近整理。
汇银人士表示，韩元早盘续涨乏力，一度转为平盘偏弱整理，压抑台币续升力道，回到平盘附近游走，加以台股今日盘初大跌，外资早盘偏向买汇，激励台币早盘交易量较上日同时段增温，今日台币暂看在29.900-29.950区间整理。
“ 台股跌、韩元转弱，外资早盘偏向买汇!”一位当地银行交易员称。
不计央行作价台币开/收盘因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.916-29.942，上日同时段在29.950-29.973，收盘价为29.950。
本地时间10:06时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.5分报29.945。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元盘初平盘偏弱整理，压抑台币续升力道
* 台股 盘初大跌逾1%，外资盘初偏向买汇
* 海外NDF一个月天期换汇点转为平盘，美元指数盘初小跌0.1%
* 汇市开盘52分钟成交量约1.31亿美元，交投略显增温
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.900-29.950
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