更新版 1-中国公开市场：七天逆回购价跌量减，传递央行引导资金利率稳步下行信号

* 公开市场七天逆回购缩量至120亿，中标利率降至4%

* 中标利率跌幅超预期，央行借此引导资金利率稳步下行

* 不排除周四14天逆回购及后续逆回购的利率会继续调整

* 未来七天回购中枢有望落在3.5%-4%之间 (新增更多市场评论)

路透上海8月6日 - 继上周二中国央行公开市场重启逆回购后，今日继续进行的七天期逆回购呈"价跌量减"态势。业内人士认为，银行间市场资金需求相对平衡，逆回购操作顺势缩量，不过中标利率下行幅度超过预期，体现央行有意借此引导二级市场资金价格稳步下行。

他们指出，今日七天逆回购中标利率更加“随行就市”，与二级七天回购 的开盘价持平，较上周二则大幅下行40个基点(bp)，不排除周四14天逆回购及后续逆回购的利率会继续调整。

刊登在中国债券信息网的公告显示，央行公开市场今日进行了120亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率4.0%；操作量较上周二的170亿元缩减近三成。上周二中标利率为4.4%，较当时二级市场七天回购利率低约50bp。

“结果体现了央行的意图，一方面认为短端利率之前偏高了一点，但也是一种随行就市，”国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞称。

他认为，央行通过逆回购价格水平的逐步回调来影响市场预期的形成，未来资金市场上，七天回购中枢有望落在3.5%-4%之间。

广发银行交易员吴思捷则提到，40个bp的下行幅度超过大家预期，“我本来猜会是4.0%-4.4%这个区间，之前回购利率在4.0%的时候有机构出来护盘的，没想到这次逆回购直接就在4.0%了。”

“从现在的情况来看，央行通过逆回购来压制货币市场利率的分析是正确的。”他称。

北京一大型银行交易员也指出，逆回购利率大幅下行，超出市场此前4.2%-4.3%左右的预期，对二级市场指导性意义较强，“七天回购要回到4%以内，央行可能才满意。”他称。

二级市场上，早盘现券收益率变动不大，成交维持清淡，但利率互换(IRS)市场受逆回购利率大幅回落拉动，Repo一年期有所下行，最低曾下探至3.87%,上日尾盘在3.90%附近。

在经历公开市场此前连续五周零操作后，央行上周在时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1,360亿元。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。

据路透计算，本周公开市场将有100亿元央票到期，及170亿元逆回购到期。

**稳定市场利率水平**

而对央行最新货币政策报告中新提及的创新之举，即对部分已到期的三年期央票进行续发，徐寒飞指出，央行把冻结长期流动性和提供短期流动性两者结合起来，兼顾了稳健货币政策下保持流动性适中水平，和维护货币市场稳定的的双重要求。

“通过逆回购这类常规操作来指导市场，保持利率平稳，也有利于各大机构更好的进行流动性的安排。”他称。

中国央行最新发布的货币政策执行报告有两大热点，一是公布6月末的常备借贷便利（SLF）余额高达4,160亿元，显示其安抚6月货币市场钱荒的力度超出预计；此外货币政策操作又现创新之举，央行近日对部分已到期的三年期央票进行续发。

据中国债券信息网的统计数据显示，央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，总规模达1,838亿元，利率分别为3.37%和3.50%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 120

(周四) 待定

央票 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 170

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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