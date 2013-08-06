更新版 1-台湾债市：五年期公债殖利率盘初小升，央行将标两年定存单令短率微升

* 央行标售两年期定存单引发联想

* 两年期公债报价趋宽

* 五年期公债殖利率升幅较盘初缩减 (新增交易员说法)

路透台北8月6日 - 台湾五年期公债 殖利率周二弹升，幅度较盘初略微缩减，因上日央行宣布标售100亿两年期定存单，启发市场对短率上扬的联想。

一位证券商交易主管说，五年券殖利率先前已反映美联储(FED)将缩减购债的忧虑，殖利率弹升。至于更短期的两年券方面，今日的报价很宽，〞短券利率有点跑掉，不然它本来一直都很稳而且也很低。〞

二年期公债指标券102/7期 今日尚未成交，但上日(5日)的成交利率在0.695%。

另外一家外商银行公债交易员表示，尽管本次央行两年期存单标售金额小，但市场仍会猜测后续是否将定期标售、或加大冲销力道，可能引发央行紧缩措施的联想。

前述交易员也表示，虽然日前公布的CPI年增率仍低，且台湾经济成长疲弱，央行实无升息的理由，但若市场短率扬升，也代表银行的成本上扬，各期短率都可能受到影响。

台湾央行周一意外出招，将于8月9日标售100亿的两年期定存单，这是十年以来首次标售。央行一不愿具名的官员表示，为了因应银行的建议，增加投资工具，其他并未考虑太多。

交易员观察市场最新动态：

* 若由利率交换(IRS)市场来看，五年期利率交换利率报价在1.3450/1.3750，报价趋宽，且较上日约弹升3点

* 102/2殖利率主要区间暂看在1.1025-1.1450%。

本地时间10:33最新报价：

* 102/2 殖利率升1.2基点，报1.1145%。

* 102/6 殖利率升1.78基点，报1.5378%。

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