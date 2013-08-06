中股业绩：万科上半年实现净利45.56亿元，同比增长22.31%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海8月6日 - 中国最大的房地产开发商--万科 周二稍晚公布中报，上半年实现净利润45.56亿元人民币，同比增长22.31%。
上半年万科实现营业收入413.90亿元，同比增长34.72%；每股收益0.41元。
万科同时公布1-7月累计销售金额976.5亿元。此前公布的上半年累计销售金额836.7亿元，同比上涨33.8%。
尽管上半年中国推出新国五条房地产调控政策，但活跃的成交量令大多房企表现不错。易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)此前数据显示，上半年大型房企的销售业绩普遍出现明显增长，万科、绿地集团和中国海外发展 列销售金额前三位。
周一公布中期业绩的中国海外发展上半年核心利润同比增长26.7%。由于销售情况理想，该公司还宣布上调全年销售目标两成，至1,200亿港元。 (完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。