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货币新闻 | 2013年 8月 6日 星期二 18:55 BJT

中股业绩：万科上半年实现净利45.56亿元，同比增长22.31%

路透上海8月6日 - 中国最大的房地产开发商--万科 周二稍晚公布中报，上半年实现净利润45.56亿元人民币，同比增长22.31%。

上半年万科实现营业收入413.90亿元，同比增长34.72%；每股收益0.41元。

万科同时公布1-7月累计销售金额976.5亿元。此前公布的上半年累计销售金额836.7亿元，同比上涨33.8%。

尽管上半年中国推出新国五条房地产调控政策，但活跃的成交量令大多房企表现不错。易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)此前数据显示，上半年大型房企的销售业绩普遍出现明显增长，万科、绿地集团和中国海外发展 列销售金额前三位。

周一公布中期业绩的中国海外发展上半年核心利润同比增长26.7%。由于销售情况理想，该公司还宣布上调全年销售目标两成，至1,200亿港元。 (完)

欲了解详情，请点选here (发稿 林琦; 审校)
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