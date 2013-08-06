韩国已公布经济指标--2013/8/6

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 1.1% p +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +1.4% +1.0% 9月1日 -- 工业生产(m/m) 6月 +0.4% @-p -0.1% @-r -- -- 失业率 6月 3.2% @ 3.2% @ 8月13日 -- 贸易收支(亿美元) 7月 顺差27 p 顺差59.9 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。