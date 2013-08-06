日本已公布经济指标--2013/8/6

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r 8月11日 +0.9% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.3% +0.2% 8月29日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 6月 +0.4% 持平 8月29日 -- y) 工业生产(m/m) 6月 -3.3% p +1.9% r 8月12日 -- 失业率 6月 3.9% @ 4.1% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 6月 逆差1,808 逆差9,939 8月18日 逆差6,211 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -0.4% -1.6% 8月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。