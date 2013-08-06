中国期货：台湾富邦银行正与金石期货洽谈入股事项--报载

路透北京/台北8月6日 - 中国《期货日报》周二援引知情人士的话称，台湾富邦银行正在与中国金石期货洽谈入股事项。随着中国期货市场的快速壮大，拥有相关业务牌照的国内期货公司日益得到境内外机构的青睐。

报导援引金石期货副总经理詹静丽的话称，公司和富邦银行进行了最初期的了解和接触，最终能否达成合作还有很多环节要走。

报导并称，上海一家大型集团公司也有意全资收购金石期货。此外一家外资银行也与上海一家小型期货公司达成入股意向，目前正在等候境外监管层的批复。

根据上述报导，富邦金控 一位不愿具名的高层向路透指出，大陆方面跟很多家公司都在谈，目前进度并没有成案的。

金石期货总部位于新疆乌鲁木齐市，前身是新天期货经纪有限公司，成立于1995年3月，目前拥有中国四大期货交易所会员资格。

目前，中国国内只有银河期货、中信新际期货和摩根大通期货三家中外合资期货公司。2011年11月，高盛通过在华合资公司高华证券把乾坤期货收入麾下。

业内人士指出，上述三家合资期货公司都是由监管层特批成立的，目前境外机构如何参股境内期货公司等配套制度还不完善。